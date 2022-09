Ante la presencia de 'moscos mutantes' en la Región del Mayo, autoridades se niegan a fumigar

Navojoa, Sonora.- Pese a que la solicitud de fumigación contra el dengue es la principal demanda por parte de la ciudadanía en la Región del Mayo, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número cinco, aseguró que no es lo más recomendable, debido a la presencia de moscos mutantes en el Sur de Sonora.

Esta visión del actual funcionario estatal, ha provocado que el Estado de Sonora se encuentre en el cuarto lugar a nivel nacional, respecto a la incidencia de casos confirmados de dengue, sólo por debajo de los Estados de Tabasco, Morelos y Chiapas.

Según los informes del Panorama Epidemiológico de Dengue por parte de la Secretaría de Salud, ha expuesto como la enfermedad se le ha escapado de las manos a la Jurisdicción Sanitaria número cinco, debido a que concentra el 93 por ciento de los casos registrados en Sonora, tan sólo en los municipios de Navojoa, Álamos y Huatabampo.

Además de la falta de insecticida en la Región del Mayo, la visión por parte de Alberto Güereña Gardea, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número cinco, explica que debido a las mutaciones genéticas en los mosquitos de la región, lo más recomendable es evitar la fumigación.

El mosco está cambiando, como lo vemos en las películas con las mutaciones, exactamente eso tenemos, moscos mutantes. Tenemos que evitar la fumigada, adquiriendo medidas de prevención, ahorita todo el sector de salud en el Estado de Sonora, va a implementar medidas sólo de prevención; los programas de la Jurisdicción Sanitaria son preventivos, no curativos”, aseguró Güereña Gardea.

El funcionario estatal arremetió en contra de la población huatabampense, afirmando que son los pobladores más exigentes hacia las estrategias de la Jurisdicción Sanitaria para hacerle frente a esta contingencia sanitaria.

La peor gente la tenemos en Huatabampo, me están atiborrando todo mundo, con esos medios de comunicación que no entienden y que no comprenden, que precisamente lo que hacemos nosotros es en beneficio para la ciudadanía”, puntualizó.