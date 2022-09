Cajeme: Adultos mayores señalan que continúa el mal servicio del Banco del Bienestar

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Aun cuando desde el pasado martes, el programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, liberó los recursos para sus beneficiarios, adultos mayores de Ciudad Obregón, denuncian fallas en proceso de pago, inconsistencias en sus tarjetas y un mal trato por el personal del Banco del Bienestar ubicado sobre la calle Guerrero.

Desde el martes estoy acudiendo a esta sucursal, ya que el (banco) que inauguró el presidente Obrador, a la fecha sigue sin funcionar, tres días nos han dicho que no hay servicio, en las oficinas de Bienestar sólo nos dicen que vayamos a cualquier otro cajero, donde nos cobran una comisión de 40 pesos, y no es seguro que tengamos el recurso”, declaró Martha Patricia Félix, beneficiaria.

Adultos mayores señalan que continúa el mal servicio del Banco del Bienestar

Del mismo modo, denunció que este viernes comenzaron a realizar pagos, pero con solo una cajera y limitando el acceso al banco, lo cual generó largas filas, alcanzado, según personas en el lugar, hasta tres horas de espera.

Viene gente de desde las rancherías, adultos con dificultad para desplazarse por su condición médica, y recibimos un mal servicio, el guardia no atiende a las personas que solo quieren saber si podrán cobrar, ya que tampoco en la oficina nos dan respuestas”, finalizó.

Por su parte, Carmen Ríos, agregó que muchos usuarios presentan el problema de tarjetas no activadas, aunque ya las vinieran usando con anterioridad; o con error en la cantidad depositada. “En estos días se han desmayado personas por la espera de poder cobrar su dinero, nos dicen que esperemos a que el banco active las cuentas, pero ni modo que no coma, o que no pague mis medicamentos, no puedo decir en la farmacia que ya que el sistema quiera le pago”.

Fuente: Tribuna