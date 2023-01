Se termina el plazo para cambiar crédito Infonavit a pesos en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En el último día para realizar el cambio de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos en el Infonavit, la plataforma del instituto presentó fallas por lo que los acreditados acudieron a las oficinas en Ciudad Obregón para tratar de hacer la modificación.

Algunas personas expresaron su inconformidad por esta situación y señalaron que debería de extender el plazo para hacer el cambio.

Creo que nos dieron muy poco tiempo, además de que la página ha estado fallando, entonces no he podido hacer la modificación y es necesario que la haga, porque si no, va a aumentar el descuento”, mencionó Ana Rodríguez.