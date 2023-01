Ciudad Obregón: Denuncian mala logística y falta de respuesta en entrega de pensiones

Ciudad Obregón, Sonora.- Por medio de una denuncia uno de los beneficiarios de las pensiones para adultos mayores que se entregan por parte de la Secretaría del Bienestar, denunció mala logística por parte del personal encargado de dicha actividad en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Ciudad Obregón, así como falta de respuesta por parte de las autoridades competentes.

El inconforme externó al equipo de TRIBUNA que llegó al CUM para recibir su apoyo dentro del horario indicado, pero debido a que la persona encargada de dar el pago en efectivo se había retirado media hora antes del cierre oficial, el beneficiario se quedó sin el apoyo.

Acudí al módulo porque mi apellido es con la letra C. Me dijeron que no podían hacer nada y que tendría que pedir mi pensión hasta después del día 25 de enero porque ahora soy parte de los rezagados ya que la persona encargada de dar el dinero ya no estaba. Me dirigí a las instalaciones de la Secretaría del Bienestar, pero las autoridades no me solucionaron nada. Llegué a las 13:30 horas de la tarde al CUM, cuando cierran a las 14:00 horas. Estaba dentro del horario, es una injusticia”, dijo.