Contribuyentes de Cajeme resienten alza de impuestos; acuden a pagar placas y renovar su licencia

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el inicio del 2023, los contribuyentes tienen que desembolsar más dinero al momento de llegar a la Agencia Fiscal de Ciudad Obregón para pagar la revalidación de placas y renovación de licencias.

José Guadalupe Hernández Nevárez, agente fiscal, detalló que uno de los incrementos se aplicó en la expedición y revalidación de placas, con un 20 por ciento.

Además dijo que se ha tenido una importante afluencia de personas que acuden a la Agencia y SubAgencia, por lo que se trabaja con los 43 empleados que conforman la plantilla laboral.

Sobre los aumentos, Enrique, un ciudadano quien cada año cumple con el pago de la revalidación de placas, señaló que anteriormente pagaba aproximadamente 1,200 pesos, pero ahora tendrá que destinar $1,500.

Sí subió algo, no es mucho, pero sí se tendrá que destinar más a este pago, además de que también subió lo de la licencia, ya me tocará ver cuánto más tendré que pagar cuando se me venza", mencionó.