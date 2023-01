34 personas en la Región del Mayo intentaron quitarse la vida a causa de la depresión

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- “Hace cuatro años perdí a mi padre y caí en depresión, incluso pensé en quitarme la vida; recuerdo que me molestaba el canto de los gallos, porque no quería despertar un día más”, confesó Reinaldo Amarrillas Meza, director de Bomberos Etchojoa.

Afortunadamente, Amarillas Meza logró controlar su cuadro depresivo, enfocando su día a día en salvaguardar la integridad de los habitantes en la Región del Mayo, incluso, durante el 2022 logró rescatar a seis personas que intentaron suicidarse a causa de la depresión.

El problema

Durante los últimos tres años, la depresión se ha convertido en un enemigo invisible para los habitantes del Sur de Sonora, debido a las recientes pérdidas de familiares o incluso de sus empleos, a causa de la contingencia sanitaria del Covid-19.

La Dirección de Salud Mental en Sonora, precisó que los síntomas de un cuadro depresivo son las siguientes: desesperación, falta de esperanza en el futuro, ansiedad, personalidad agresiva, escuchar voces, falta de apetito e insomnio, sin embargo, el síntoma más grave es tener en mente un intento de suicidio.

Según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud Mental y Adicciones, durante el año 2022 se registraron más de mil 89 intentos de suicidio. En el Sur del Estado los municipios con mayor alerta fueron Navojoa con 26 intentos de suicidio, mientras que Etchojoa registró alrededor de ocho intentos.

En este último municipio, el director de Bomberos ha sido una pieza clave para evitar que las personas cumplan con su intento de suicidio.

“En el último año he salvado cinco o seis vidas de personas que intentaron suicidarse. Me tocó el caso de un muchacho que se quería ahorcar, lo intentó pero no pudo, cuando recibimos el reporte, me acerqué con él, lo escuché, tenía más de cinco meses con depresión, por lo que lo ayudé a quitar ese pensamiento de su mente, así como acercarlo con especialistas médicos”, afirmó Amarillas Meza.

Señaló que los cuadros depresivos se incrementan durante los meses de diciembre y enero, debido a la presión que los padres o jóvenes tienen, al no poder cumplir con los regalos o cena de Navidad, por lo que exhortó a la población a estar atentos al comportamiento de sus familiares, así como platicar cada uno de sus problemas para evitar alguna tragedia.

Fuente: Tribuna