Ruteros no permitirán operación de mini van en el municipio de Empalme

Empalme, Sonora.- Advierten concesionarios del transporte urbano de Empalme de la ruta ‘Reforma’ que no permitirán que entre en operaciones e ‘invada’ su circuito una mini van que autorizó la delegación regional del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (IMTE), pidiendo que trabaje en donde existe demanda del servicio en las rutas ‘Prepa’, ‘Piedra Bola’ y ‘La Jordan’.

Molestos expresaron su inconformidad porque el IMTE autorizó que dicha unidad entre en servicio en la única ruta que está cumpliendo con el servicio, y que desde siempre, incluso durante la pandemia, ha estado del lado del usuario empalmense.

“Hemos cumplido”

Víctor Salas Sánchez, concesionario y secretario general del Sindicato de Transporte Urbano y Especializado de Pasaje de Empalme relató que “nosotros, quienes cubrimos la ruta ‘Reforma’, antes, durante y después de la pandemia, hemos mantenido el servicio, no hemos parado, por lo que no se vale que a quienes cumplimos de nos quiera afectar, y quienes no han cumplido no les hagan nada”.

Precisó que tampoco se vale que le hayan autorizado esta mini van a una persona que tiene dos concesiones, y que dejó tirado el servicio en la ruta ‘Prepa’, y ahora quiera venir a hacer competencia desleal a la ‘Reforma’.

Salas Sánchez apuntó que como transportistas que viven de la prestación de este servicio están en la entera disposición de modernizarse y adquirir unidades más funcionales como las mini vans, “pero que nos brinden la oportunidad y las facilidades”.

Sostuvo que no van a permitir que entre en operaciones dicha unidad en la ruta ‘Reforma’, la cual, según, empieza a trabajar el lunes próximo.

Dan respaldo

Marisela Parra Martínez, representante legal de la Federación de Sindicatos y Organizaciones del Estado de Sonora (Fesoies), manifestó que van a dar todo el respaldo a los concesionarios inconformes, quienes pertenecen a esta organización.

Venimos a Empalme en atención al llamado que nos hicieron, y a poner todos los recursos legales a disposición de los compañeros, porque no vamos a permitir una injusticia de esta naturaleza”, citó.

Detalló que los usuarios se han manifestado a favor de los concesionarios de la ruta ‘reforma’, pues son los únicos que cumplen con el servicio, y piden en cambio que esta unidad mejor preste el servicio en la ‘Prepa’, ‘Bola’ o ‘Jordan’.

Fuente: Tribuna