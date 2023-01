Ciudad Obregón: Ciudadanos se manifiestan por presunto fraude por parte de financiera

Ciudad Obregón, Sonora.- Señalando un presunto incumplimiento de contrato por parte de una empresa financiera ubicada por la calle No Reelección, un grupo de 20 personas se manifestaron por fuera de sus instalaciones, denunciado haber sido víctimas de estafa por parte de dicha compañía.

Carlos Uribe, manifestante, detalló que, ante la necesidad de sacar un vehículo, se contactó con la empresa, la cual le ofreció un esquema accesible, pero con el tiempo le han dado largas y cambiando los acuerdos estipulados.

Con engaños te cambian de esquema, y te van pidiendo más requisitos, dando largas para no entregar el carro, ni permitiendo cancelar”, declaró.

Cabe señalar que los manifestantes aun no interponen una denuncia ante las instancias correspondientes, así como que TRIBUNA trató de contactar a personal de la empresa, pero esta se negó a atender cerrando la puerta de su oficina.

Somos 20 personas estafadas, ellos manejan un sistema piramidal, si es verdad que firmamos, pero no están cumpliendo, no nos atienden, nos cerraron la puerta y no dan la cara, por eso vamos a proceder de manera legal”, declaró Esteban García, manifestante.