De socio a acusador: EroAgua contra el Oomapasc; paramunicipal no cobraría a deudores

Cajeme, Sonora.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) estaría incurriendo en una grave omisión al beneficiar a ciertas empresas al no cobrarles y dotarles de agua sin un contrato de por medio. La denuncia parte de EroAgua, la empresa que fue contratada a principios de 2022 por parte de la paramunicipal para que hiciera trabajos de fiscalización. Cabe recordar que en su momento Oomapasc defendió la contratación de EroAgua, pese al cuestionable historial que tiene.

David Germán Hurtado, coordinador nacional de EroAgua, detalló que mientras trabajaron con la paramunicipal detectaron a 118 empresas con algún tipo de inconsistencia en sus obligaciones con el organismo operador. De estas informó que 14 recurrieron a algún amparo, 21 se regularizaron y 83 siguen operando con “impunidad”, pues, según EroAgua, Oomapasc se niega a cortarles el servicio aunque sabe que están incumpliendo, cayendo así en una omisión. Germán Hurtado explicó que ellos entregaron a Oomapasc lo necesario para que tome acciones, pero el organismo no lo hace, ya que acusan que hay intereses personales de por medio.

Oomapasc no cobraría a deudores, denuncia EroAgua. Foto: Internet

Si vemos que no se actúa en consecuencia, vamos a presentar demandas, ya que no nos vamos a prestar a este juego, nosotros tenemos conocimiento y no vamos a ser cómplices de estas personas que se están robando el agua de los cajemenses”, dijo el coordinador nacional de EroAgua al sostener que ellos fueron contratados para hacer lo correcto.