Falta de valores y vigilancia, aumentan riñas escolares con resultados cada vez más graves

Navojoa, Sonora.- En los últimos tres meses, se han registrado al menos dos riñas escolares en Navojoa con consecuencias graves. La última de ellas, el resultado fue un menor de edad hospitalizado en Ciudad Obregón, debido a un presunto infarto a causa de los golpes recibidos.

Estos hechos han indignado a la población, quienes aseguran que debido a la falta de valores en las nuevas generaciones, así como la falta de vigilancia por parte de las autoridades educativas, han provocado que las riñas escolares vayan en aumento.

Olga Cecilia Torres Ramírez, presidenta de la Asociación ‘Por una Familia Feliz’ indicó que parte del problema de violencia por la que atraviesa la comunidad estudiantil actualmente, es la falta de valores, principalmente de la empatía entre los jóvenes.

Los valores están muy devaluados, cuando tratamos de corregir a un joven nos dice que ya no es como en nuestros tiempos. He incluso, en las escuelas ya no hay reglamentos, ni formalidad, le preguntamos a los maestros a que se debe y nos dicen que ya no pueden decir nada a los alumnos porque se violan los derechos de los jóvenes”, indicó la activista social.