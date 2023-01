"No aceptaremos chantaje": Javier Lamarque, alcalde de Cajeme responde a señalamientos de EroAgua

Cajeme, Sonora.- Luego de las polémicas declaraciones por parte de la empresa EroAgua contra el Organismo Operador Municipal de Agua y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) por presuntamente omitir el cobro del servicio del agua a algunas compañías que carecen de contratos, la dirección del organismo y las autoridades municipales calificaron de “chantaje” esta situación.

Los hechos tuvieron lugar después de que finalizara el contrato entre el organismo y la empresa, asegurando el alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, que seguirán los cortes de agua y el cobro a las empresas pero por parte de Oomapasc.

No aceptaremos chantaje. Nosotros buscamos llegar a un punto medio con las empresas, considerando si va a quebrar o si se van a perder 5 mil empleos. EroAgua no entendía eso, es una empresa, quería solamente cobrar. No sería una actitud muy responsable de un gobierno esto”, declaró el munícipe.