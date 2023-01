Municipalización de la CEA 'frenada', anuncia gobernador; trabajan en un diseño

Guaymas, Sonora.- La municipalización de la Comisión Estatal del Agua (CEA) en Guaymas y Empalme, se encuentra detenida, así lo informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, al señalar que existen diversas complejidades y es necesario un diseño que concilie con todas las partes.

El mandatario estatal afirmó que en los sistemas de agua en los municipios existe mucho desorden y se debe meter orden, en el caso de Guaymas la descentralización de la CEA del gobierno del estado, debe hacerse en completo orden.

Hay que ordenar, no centralizar (el servicio del agua en el gobierno estatal), y te voy a decir porque cuando centralizas, la gente a la que le falta agua, va al ayuntamiento a protestar, no viene aquí, y cuando la protesta no es aquí, no la sentimos en carne propia, y allá la padece el presidente o la presidenta municipal, y eso no es justo", citó.