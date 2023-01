Cajeme proyecta un fuerte crecimiento empresarial; Lamarque anuncia importantes proyectos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras dar a conocer que pese a que, por motivos de logística, la colocación de la primera piedra del nuevo parque industrial, que se ubicará a un costado del Aeropuerto, se recorrió para el próximo 9 de febrero y no en el primer mes de 2023, como se había anunciado, el alcalde Javier Lamarque Cano, anunció importantes proyectos planteados para la mejora del sector industrial en Cajeme.

En el municipio hemos tenido un incremento importante de empleos, y hacia adelante hay expectativas, para empezar, está ya, el proceso de contratación de la planta Sinatex, lo que dará empleo a alrededor de 800 trabajadores este año; y la planta de California Textil, que cerró sus funciones por la calle California, reabrirá en su complejo ubicado por la calle CTM, con cerca de 100 empleos”, declaró el mandatario.

Arribo de inversiones

Asimismo, añadió que además en el municipio se tiene el registro de nuevas pequeñas empresas, las cuales están generando un promedio de 30 a 40 empleos, cada una.

Aquí la expectativa tiene que ver básicamente con la apertura del Parque Industrial de SkyBridge, que esperamos atraigan empresas y que generen empleos; y hay al menos que yo sepa, otros dos parques industriales que también ya están en proceso de instalarse, de construirse, uno en el sur de la ciudad, mismo que muy probablemente inicie los trabajos de construcción en los próximos tres meses; y otro en el oriente de la ciudad, el cual se encuentra en proceso de definición”, detalló.

Lamarque Cano, explicó que estos dos últimos proyectos, son grupos de empresarios locales, en caso de concretarse, se contaría en el municipio con 4 parques industriales en el municipio, en el año. “Esto seguramente va a atraer empresas y por consiguiente empleos, ¿Por qué?, porque Cajeme tiene un gran potencial, tiene mucho que ofrecer, ahorita la frontera está saturada, y de acuerdo a lo que me han dicho empresarios, no encuentran terrenos, no encuentran naves industriales”.

Cajeme proyecta un fuerte crecimiento empresarial

Por lo anterior el munícipe, explicó que, con la actual situación a nivel nacional, se detonará la inversión en México, pero particularmente en las regiones que cuenten con ventajas competitivas.

Nosotros tenemos muchos puntos a favor, estamos cerca de la frontera, tenemos un aeropuerto internacional, que lo vamos a hacer de carga también, tenemos ferrocarril, tenemos un puerto de altura en Guaymas, que ahorita está rehabilitándose, y que va a contar con capacidad de transporte, tenemos terreno, tenemos agua, mano de obra calificada, tenemos nivel educativo, oferta de vivienda, además la carretera ‘Cuatro Carriles’, que se está construyendo y que viene de Chihuahua y sale por la comisaría de Esperanza, lo que beneficiará a Cajeme”, finalizó el alcalde.

Fuente: Tribuna