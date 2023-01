Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Padres de familia del Centro de Atención Infantil (CAI) 3, se manifestaron la mañana de ayer, denunciando que, a dos semanas de retomar el ciclo escolar, la institución carece de personal docente suficiente para atender a los menores, ya que faltan 4 asistentes educativos, lo cual deja sin atención a un grupo de 14 menores sin servicio.

Claudia Flores Aguilar, explicó que, ante la falta de atención por parte de las autoridades, optaron por tomar las instalaciones. “Ya son dos semanas que no hay servicio, y no hay para cuando, no tenemos fecha, y mientras estamos batallando con nuestros bebés”.

Padres de familia cierran el Centro de Atención Infantil 3 en el municipio de Cajeme

La madre de familia, recordó que el actual ciclo escolar inició un mes después de lo programado por la falta de personal docente, lo cual se repite en este regreso de vacaciones de diciembre, agregando que los directivos no han podido dar una respuesta adecuada al problema.

Nuevamente los padres tomaron las instalaciones, y con justa razón, como directivos, hemos estado en contacto con el sindicato, donde nos dicen que ya se regularizará la falta de personal”, señaló Alejandrina Barraza, directora del plantel.

Fuente: Tribuna