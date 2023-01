Alcalde de Cajeme señala que el ahorro por generar carpeta asfáltica se refleja en más obra

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Como parte de las acciones del programa de bacheo intensivo que realiza el Ayuntamiento en distintas zonas de la ciudad, Javier Lamarque Cano, presidente municipal, destacó la importancia de contar con una planta generadora de asfalto, lo cual eficientiza las labores de las cuadrillas de trabajo.

El funcionario detalló que si bien el generar el propio asfalto, representa un ahorro en los costos, no necesariamente se trata de eso el beneficio para los ciudadanos. “Como, un ejemplo, si comprando la carpeta se hacen dos metros cuadrados, con la planta puedo hacer tres metros cuadrados; no solo es el ahorro, sino que más puedo hacer, no es que tengamos 10 millones de pesos de recurso y gastamos menos, sino que esos diez, en lugar de hacer 10 metros, hagamos 14 o 15, por la diferencia de costos”.

Por su parte, Gerardo Sastre, secretario de Desarrollo Urbano, declaró que actualmente la planta se encuentra laborando de noche, a fin de tener el asfalto para trabajar el día siguiente, produciendo un total de 60 metros cuadrados de carpeta asfáltica, con la finalidad de mejorar los procesos.

Finalmente, detalló que el valor comercial de carpeta asfáltica por metro cúbico se obtiene en un promedio de tres mil 200 pesos, pero que al ser generada por la planta propia del municipio el mismo metro cúbico se logra con mil 800 pesos.

Fuente: Tribuna