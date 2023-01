AMLO: En Sonora, se firmará entrega de concesión del litio; trabajan Secretaría de Economía y LitioMx

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que en su próxima gira en el estado de Sonora se firmará el acuerdo de la entrega de concesión del litio. Señaló que la búsqueda conciliación con la empresa que tenía trabajos en dicha entidad la realizan la Secretaría de Economía y la empresa LitioMx.

La concesión del litio se firmará en Sonora. Foto: Internet

En la 'mañanera' de este 24 de enero del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano informó que si bien aún no hay un acuerdo con la empresa que trabajaba el lirio en Sonora, en su próxima gira por la entidad, la cual se realizará el mes de febrero, se firmará la entrega de la concesión. A fin de evitar un proceso jurídico, son Raquel Buenrosto, secretaria de Economía, y Pablo Taddei, titular de Litio para México (LitioMx), los que buscan conciliación, señaló AMLO.

Vamos a estar en Sonora, ya lo decidimos y vamos a ir a la mina donde está el litio, ahí se va a firmar el acuerdo, la entrega de la concesión, es el litio propiedad de la nación en es de los mexicanos. Sin embargo, hay una empresa que tenía algunos trabajos exploratorios en un área muy pequeña, muy limitada, entonces se está buscando llegar a un acuerdo con ellos para no iniciar un proceso jurídico, sino buscar un acuerdo, una conciliación; en eso está la Secretaría de Economía y el director de la empresa de LitioMx", informó el presidente de México en su conferencia matutina.

López Obrador señaló que la empresa quiere tener una mina de litio, pero que no cuenta con los permisos correspondientes, además de que la Ley que se aprobó dicta que este mineral es de la nación, es decir, del pueblo, "no de particulares, no de empresas, ni nacionales ni extranjeras, sino de la nación. Entonces estamos buscando un acuerdo con ellos para hacer valer la Ley, que se va a hacer valer, pero necesitas convencer persuadir, llegar a acuerdos, no imponer nada", detalló.

Finalmente, AMLO dijo que la secretaria de Economía, en coordinación con otras instituciones del Gobierno Federal como el Conacyt, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entre otras, ya trabajan para arrancar la empresa LitioMx, la cual es "parte de todo el desarrollo tecnológico del Plan Sonora".

El propósito es que se puedan fabricar baterías con litio para carros eléctricos, esto va a ayudar a la empresa automotriz, que también requiere demanda de energías limpias. Por eso la planta que se está construyendo en Peñasco y las que se quieren construir, cuatro plantas más, en todo el estado de Sonora", compartió el presidente de México.

