Semefo, con un 38% con cuerpos sin reconocer en la región de Guaymas y Empalme

Guaymas, Sonora.- La región vive una crisis forense por la cantidad de cuerpos sin reconocer que se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo), la mayoría de ellos fueron localizados por el colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme.

De acuerdo con el colectivo solamente el 62 porciento de los restos han sido reconocidos y entregados a las familias.

Sin identificar

Cinthya Gutiérrez Medina, líder el colectivo de Guerreras Buscadoras de Sonora precisó que de febrero a septiembre del 2022, fueron 32 cuerpos encontrados y 20 fueron entregados a sus familias, los demás continúan sin identificar en el Semefo.

Detalló que “siguen las cifras de cuerpos que van a fosa común, porque no se encuentra al familiar, creemos que la familia no se acerca, por miedo y muchas veces por vergüenza el familiar no se acerca”.

Gutiérrez Medina precisó que las pruebas genéticas realizadas en cualquier parte del país, se pueden cotejar con los cuerpos localizados en la región, por lo que es de vital importancia que las familias de las personas desaparecidas acudan a servicios periciales a realizarlas, esto con la finalidad de reducir el número de restos lanzados a fosas comunes.

Recalcó que “es importante cómo les digo, que vayan y hagan su muestra genética lo único que les piden, dos familiares directos y es totalmente gratuito, que su muestra genética se coteje en el estado de Sonora y así podemos identificar más cuerpos también”.

Fuente: Tribuna