Joven denuncia corrupción en aduana de Nogales; para evitar revisión cobran 5 dólares por persona

Nogales, Sonora.- A través de la red social de Twitter, la joven usuaria @ismene9999 compartió que viajó desde Suecia hasta Hermosillo para visitar a su familia, pero al cruzar en autobús por la frontera de Nogales le tocó vivir una mala experiencia; un hombre subió a su autobús a cobrar 5 dólares a cada pasajero para evitar la revisión de los militares, en lo que sería un acto de corrupción.

La joven compartió a TRIBUNA que es originaria de Hermosillo, y desde hace tres años y tres meses reside en Suecia, por lo que acude a la capital de Sonora de visita. En la red de Twitter relató que de Suecia llegó a Phoenix y luego tomó un autobús para Hermosillo, pero al cruzar la frontera de Nogales fue el problema, “en cuanto crucé la frontera de Estados Unidos todo fue turbio”, denunció.

Joven denuncia corrupción en aduana de Nogales

Explicó que, al llegar (a la frontera) el autobús se estacionó, y que con aprobación del chofer, un hombre subió a cobrar 5 dólares a cada pasajero para evitar la revisión de los militares. “Muy tranquilo preguntó si estaban de acuerdo en pagar cinco dólares por pasajerx para evitar la revisión de las maletas. Me hirvió la sangre de coraje e indignación. Ni bien llego al país y salen con esta corrupción descarada. Se ve que lo hacen a diario”, explicó @ismene9999.

Todos los pasajeros comenzaron a sacar el billete, pero al momento que le cobraron a ella se negó a pagar e indicó que ella sí quería que hicieran la revisión. “Emperrada me paré y les dije, yo no voy a pagar nada y voy a bajar mis maletas para revisión”, escribió en su hilo de Twitter. Explicó que se bajó del autobús y buscó al “soldado encargado” para pedirle que hiciera la revisión, y tras una breve fricción, al elemento no le quedó de otra más que pedir que todos bajaran sus maletas para hacer la revisión.

La joven también explica que para tener evidencia tomó fotos y videos aunque se lo prohibieron. “Tuve miedo de que me sembrarán algo. Me quedé viendo mi maleta hasta que cerraron puerta del maletero. Una no queda tranquila, ni segura. Así fue la bienvenida a mí país. Recordé por qué me cansé, por qué me fui. Mis regresos son por la gente que amo”.

En su hilo de Twitter tuvo muchas reacciones de personas que se solidarizaron de su experiencia, TRIBUNA le solicitó permiso para retomar su experiencia y ella aceptó.

Se revisarán los hechos

TRIBUNA pudo contactar con personal de la 45 Zona Militar quien le dijo a este medio de comunicación que los elementos que están ahí son de la Guardia Nacional (GN) y que mandaron a un jefe para que verifique la “veracidad de la información”; hasta la publicación de esta nota es toda la información que compartieron.

