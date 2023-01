Familiares de Jesús Alonso Romero Valenzuela, cierran salida de Providencia; exigen que aparezca sano

Ciudad Obregón, Sonora.- Acusando falta de acciones por parte de las autoridades y con la impotencia de no poder localizar a su hijo, Rosario Valenzuela madre de Jesús Alonso Romero Valenzuela, con apoyo de familiares y vecinos, cerró la circulación de la calle Base en la salida de la comisaría de Providencia en Cajeme, exigiendo que regresen a su hijo.

Jesús Alonso, de 18 años, fue presuntamente privado de su libertad, cerca de las 12:00 horas del pasado domingo, en la entrada el Campo 28, junto con dos compañeros, quienes fueron liberados el mismo día por la tarde, pero el joven estudiante de agronomía en el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui (ITVY), continúa desaparecido.

Rosario Valenzuela, aclaró que una vez que se enteró de los hechos interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE), y argumentando que no le han dado una respuesta favorable, optaron por presionar con el cierre vehicular de la calle Base.

El domingo al mediodía, mi hijo y dos de sus amigos iban a jugar béisbol al Campo 30, unos me dicen que, sí llegaron, otros que apenas iban, no sé la versión real, pero dicen que en la entrada del Campo 28 se les descompuso la moto y se bajaron los tres a arreglarla, y ahí llegó un grupo armado y se los llevó, con todo y moto; alrededor de las 17:00 horas soltaron a los dos muchachos, pero a mi hijo no, por eso pido a las autoridades que me lo regresen”, declaró la madre del joven.