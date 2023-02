Heladas no dañan de gravedad a cultivos, informa titular de Sagarhpa

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) de Sonora, Fátima Yolanda Rodríguez, informó que en base a los monitoreos que se realizan en las áreas de cultivo de la costa de Hermosillo y en el Valle del Yaqui, no se han registrado afectaciones graves por las bajas temperaturas.

“No cantamos victoria”

Aclaró que las más de 3 mil hectáreas de hortalizas en la costa de Hermosillo no han recibido afectaciones, mientras que en el Valle del Yaqui si ha habido daños a algunas hojas del maíz, pero estos no han llegado a la raíz, por lo que no hay alarma. “No cantamos victoria, se esperan bajones de temperatura, pero no ha habido mayor problema”, dijo.

Para finalizar, precisó que se tienen 17 plantas en la costa de Hermosillo para el monitoreo de los distintos cultivos.

El verdadero problema sería si hubiera un frente frío con tormenta invernal en el mes de marzo, pero los pronósticos no lo indican así. En el Valle del Yaqui vimos afectadas algunas hojas de maíz, pero ninguna está afectada en la raíz", concluyó.

Fuente: Tribuna