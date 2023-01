"La democracia es una forma de vida": AMLO sobre el proyecto de reforma a la Ley 4 de la Unison

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, efectuada desde el Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el proyecto de reforma a la Ley 4 de la Universidad de Sonora (Unison), la cual pretende dar "autonomía plena" a la institución. Declaró que la democracia no solo es un sistema político, sino "una forma de vida".

En la 'mañanera' de este martes 31 de enero del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano sobre la reforma a la Ley 4 de la Unison, con la que académicos de dicha institución quieren cambiar la legislación para hacer cambios internos en la administración, por ejemplo, la elección del rector de la Universidad. Si bien AMLO confesó no tener mayor información sobre el movimiento, celebró que se busque democratizar la Unison.

AMLO opinó sobre el proyecto de reforma a la Ley 4 de la Unison. Foto: Internet

He escuchado sobre eso, pero no tengo mayor información. Allá [en Sonora] tienen la ventaja, la suerte de que es muy bueno el gobernador, Alfonso Durazo. Y sobre estas decisiones, que además tienen que tomar los universitarios porque, hay autonomía en la Universidad, él [Durazo] es un buen consultor", expresó López Obrador en su conferencia matutina.

Y sí, hay que democratizar lo más que se pueda las escuelas, la democracia es una forma de vida, no solo es un sistema político. Tiene que haber democracia en la escuela, en los sindicatos, en la familia y desde luego en la vida pública-política, pero ahí va, avanzando", agregó el presidente de México.

En esta misma intervención, señaló que el Gobierno no puede meterse en estos asuntos, principalmente porque las universidades son autónomas, no obstante, celebró que se den estos movimientos al interior de las instituciones, las cuales, según él, "estaban muy sometidas". Estas propuestas ayudarán a "haya democracia, para que haya transparencia, que no haya corrupción, que no haya casicascos", agregó el mandatario AMLO.

Se están dando cambios, pero eso tiene que ser a partir de la iniciativa de los mismos universitarios; el Gobierno no tiene por qué meterse, no debe meterse, ni en la vida interna de los sindicados, ni en la vida interna-autónoma de las universidades, pero si se está viviendo un ambiente de libertades, de democracia, anticorrupción, donde ya no deben vivir el amiguismo, el nepotismo, el influyetismo, todas esas lacras de la política, claro que hay una especie de contagio y en todos los ámbitos, en todos los terrenos de la vida pública se están expresando con mayor libertad los ciudadanos, eso es muy bueno", mencionó.

Finalmente, López Obrador dijo que "allá en Sonora hay buenos universitarios, tanto estudiantes como académicos, es un gran estado Sonora", y que espera que la situación interna se resuelva a favor de la comunidad educativa.

Fuente: Tribuna y Conferencia presidencial 'mañanera'