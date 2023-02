"Se malinterpretó", exregidor dice que "no quería robar" los adoquines de la Laguna del Náinari

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que fuera difundido en redes sociales un video en el que se observa al exregidor, Víctor Manuel Ibarra Apodaca, presuntamente hurtando adoquines pertenecientes a la Laguna de Náinari, el funcionario aseguró que se proponía a colocarlos en su lugar al encontrarse estos tirados, pero su intención se malinterpretó.

El domingo se me ocurrió ir a la laguna, llegué e hice mi recorrido, cuando volví vi que había dos adoquines tirados y decidí colocarlos en su lugar, los subí a la cajuela de mi carro y fui a buscar un manojo de zacate para limpiar la superficie y colocarlos de nuevo en su sitio, pero en eso llegó uno de los trabajadores de la promotora y me cuestionó asegurando que estaba robándolos, y yo solo me dispuse a dejarlos como tenía la intención desde un principio, pero él siguió alegando”, declaró Ibarra Apodaca a TRIBUNA.