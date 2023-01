Terror en la bahía de Tobari: Testigos relatan cómo un pescador fue decapitado por un tiburón blanco

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Muchas veces llegamos a pesar que la ficción no supera a la realidad pero esto no sucede así, ejemplo de ello fue el terrible desenlace que sufrió un pescador en la bahía de Tobari cuando fue atacado por un ejemplar de tiburón blanco el cual no solo lo lesionó en uno de sus brazos, sino que además le arrancó la cabeza hasta perder la vida cuando el sujeto solo buscaba conseguir algunos moluscos con el fin de ganarse el sustento.

Tiburón blanco decapita a un pescador en la bahía de Tobari

De acuerdo con el relato de testigos, el pasado 5 de enero del presente año, Manuel López acudió cerca de las 11:30 horas al mar de Benito Juárez donde comenzó a bucear para así poder pescar callos de hacha, los cuales pondría a la venta y con ello, obtener algunos recursos que le permitieran llevar una vida mejor. No bastante, la zona donde buscó los ejemplares antes mencionados era mar abierto por lo que se encontró con un tiburón blanco de aproximadamente seis metros de largo, mismo que terminó por atacar al ciudadano.

Un par de pescadores quienes hoy fungen como testigos, esperaban al hoy occiso a bordo de la embarcación de la cual López saltó para poder encontrar los moluscos y pescarlos, por lo que ambos sujetos fueron los que actualmente han relatado cómo sucedieron los hechos dejando asombrado al público, al tiempo que se ha lamentado la fatal muerte que el comerciante de aproximadamente 50 años de edad tuvo en un intento por ejercer su oficio.

Los sujetos que narran los hechos, resaltaron que mientras Manel López estaba sumergido, el tiburón lo atacó y de una sola mordida le arrancó la cabeza, al tiempo que sus hombros y brazos sufrieron lesiones; no obstante, dada la profundidad de los hechos, no pudieron hacer nada para auxiliarlos, quedando en shock por lo que acababan de presenciar. Respecto al motivo por el cual habían decidido salir en busca de moluscos, los pescadores destacaron que ante la falta de los mariscos, se podía ofertar a un valor más alto y por ello, omitieron la alerta de las autoridades a evitar pescar en esta temporada.

Con el ataque al Manuel López, el estado de Sonora suma cuatro decesos de este tipo en lo que va del año. Previamente tres pescadores murieron en Peñasco, Yavaros y Paredón Colorado donde se emitió una alerta a evitar realizar pesca. En ese sentido, expertos apuntaron que los humanos no forman parte de la dieta de un tiburón blanco; sin embargo, al sumergirse con el fin de obtener callo de hacha o almejas, los tiburón confunde a los buzos con leones marinos, de ahí que se de un ataque de esta magnitud.

