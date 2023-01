Lo perdieron todo: Pirotecnia por fin de año acaba con el patrimonio de un par de ancianos

Hermosillo, Sonora.- Han pasado varios días desde que el mundo le dio la bienvenida a un nuevo año, sin embargo, lo que para unos puede significar un nuevo comienzo y más oportunidades, para una pareja de adultos mayores no es así ya que un incendio ocasionado por detonación de pirotecnia los llevó a perder todo su patrimonio, al tiempo que han remarcado, su mascota resultó con heridas derivadas de la inhalación de humo de este siniestro.

De acuerdo con lo expuesto por los afectados, los hechos sucedieron en la colonia El Jito de la capital sonorense cerca de las 05:00 horas del pasado 1 de enero, tiempo en que un cuete cayó al interior de su casa y esto provoco que un incendio se desatara. Valente Gracia Tánori, de 62 años de edad, fue la persona afectada por este evento y el cual ha relatado, no solo su patrocinó se redujo a cenizas, ya que su mascota en el intento de buscar refugio, cuenta con un severo daño pulmonar a consecuencia del humo.

"Toda la noche estuvieron tirando cuetes, lo bueno que yo me acosté muy temprano, como a las 4:40 me levanté al baño y prendí la tele y de buenas que estaba despierto yo, mi esposa estaba dormida. Miré una vislumbra y dije 'que estarán atizando o que', y me levanté y estaba unas llamas donde estaba el perrito", relató.