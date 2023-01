Panteones Municipales de Cajeme cuentan por primera vez con un reglamento

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras aprobarse en la sesión de Cabildo ordinaria del pasado 29 de diciembre el proyecto de Reglamento para Panteones Municipales, el titular del Velatorio Municipal, Francisco Vidal, señaló que es la primera vez que se cuenta con este tipo de documento en la dependencia lo cual viene a dar una certeza legal a los procesos y actividades.

Desde hace años se venía trabajando con convenios, lo cual, pese a tener un control adecuado de los trabajadores sindicalizados que trabajan en el lugar, no ofrecía un marco legal para poder regular propiamente sus labores, ahora ya se contará con un documento legal que permite mejorar el servicio, aunque aún hay mucho trabajo por mejorar se logra un gran avance”, declaró el funcionario.

Del mismo modo detalló que entre las mejoras que se tendrán, está el poder realizar un mejor seguimiento de los procedimientos. “Hemos tenido ocasiones que no se podía da un seguimiento adecuado a las acciones, por ejemplo, en el caso de las exhumaciones, se tenía la mala práctica de los trabajadores de no disponer correctamente del ataúd, y lo arrojaban a las fosas que tenemos listas en zona de fosa común, ahora con el reglamento, se da libertad a contraloría a incluso aplicar sanciones por no respetar el reglamento”.

Agregó que otra de las ventajas se verá en los títulos de propiedad de terrenos adquiridos, ya que existen dueños de algunos que en administraciones pasadas adquirieron lotes, pero no se les entregó el recibo. “Muchos tienen una carta que explican cómo se les dio en esta dependencia, pero no tienen forma de comprobar la compra, con este nuevo reglamento, nos tenemos que apegar a la normativa y no incurrir en vicios que se hacían anteriormente”.

Fuente: Tribuna