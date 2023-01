Perros agresivos en Ciudad Obregón son un problema poco atendido y regulado por las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Aunque el año pasado, el Centro de Control y Atención Animal de Cajeme recogió a 47 perros agresivos, algunos volvieron a las calles por no ser adoptados o reclamados por sus dueños, evidenciando una problemática a la que poca atención se le ha prestado durante años.

Y como ‘punta del iceberg’ están casos como el pequeño Sanji André, a quien un perro callejero le desfiguró el rostro el pasado 31 de diciembre. Este problema es incluso un tema de salud pública y ha crecido por la falta de políticas públicas.

Trabajo en el centro

Víctor Manuel Acuña Anaya, encargado del Centro de Control y Atención Animal, señaló que cuando capturan a un perro se tiene 10 días en observación, posterior a eso, lo esterilizan, vacunan y desparasitan.

“En total en el 2022 fueron más de mil perros reportados los que atendimos, de esos, 47 fueron perros que agredieron a personas, 270 fueron perros callejeros y otros más son animales que tiran basura”, mencionó.

Además, mencionó que los perros que no tienen dueño y que pueden ser adoptados se dan a conocer a la ciudadanía a través de las asociaciones protectoras de animales.

Pero algunos otros que no son adoptados son dejados en libertad nuevamente, sin que esto sea culpa del Centro de Control, sino más bien del sistema. Actualmente no existe una dependencia de gobierno que lleve la contabilidad de perros callejeros, aunque el problema es evidente y no solamente en Cajeme.

Caso Sanji

Referente al perro que mordió al niño de 3 años en la colonia Los Presidentes, Acuña Anaya informó que murió cuando era trasladado al centro, por lo que ahora el cerebro del animal fue enviado a Hermosillo para su análisis y saber si tenía rabia.

Cabe recordar, que la madre del menor está pidiendo apoyo para pagar la operación de Sanji quien es atendido en el Hospital del Niño y la Mujer.

Fuente: Tribuna