A casi un año de la tragedia, alerta de posible ataque de tiburón regresa al Sur de Sonora

Huatabampo, Sonora.- El temor por la presencia de tiburones en las playas del Sur de Sonora volvió a surgir a casi un año de la tragedia registrada en el Puerto de Yavaros, cuando un tiburón le arrebató la vida a un buzo.

Pescadores del Puerto de Yavaros alertaron a sus compañeros sobre la presencia del escualo, el cual, atacó a uno de ellos, pero afortunadamente pudo escapar con vida.

Porfirio, un trabajador del mar radicado en Yavaros, comentó que fue el pasado 30 de diciembre cuando se encontró a un tiburón de aproximadamente cuatro metros; esto cuando se encontraba buceando en busca de callo de hacha.

Lo primero que se me ocurrió fue acostarme para quedar quieto y así el animal no te distingue, me dio como tres vueltas, cuando lo miré que vino derechito a mí con el hocico abierto, empuñé el gancho callero para golpearlo pero no alcancé a darle y el animal se fue”, aseguró.