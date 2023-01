Aeropuerto de Ciudad Obregón y Central Camionera siguen con restricciones hasta nuevo aviso

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta mañana personal del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón dio a conocer a TRIBUNA que no se encuentran saliendo ni recibiendo vuelos hasta nuevo aviso, luego de que las instalaciones fueron desalojadas ayer cuando un tráiler fue incendiado y la salida sur de Ciudad Obregón fue bloqueada presuntamente en respuesta a la detención de Ovidio Guzmán en Culiacán.

Durante un sondeo realizado por el equipo de este medio se apreció las instalaciones totalmente solas, a excepción de la presencia de guardias de seguridad, elementos de la Guardia Nacional en la parte exterior y empleados de limpieza al interior, pese a que se mantiene una de las puertas abiertas.

Un ciudadano afirmó que tenía programado su vuelo por parte de la aerolínea Aero Servicios Guerrero a La Paz, el cual salía a las 9:20 horas de la mañana de hoy. “Sin embargo me lo cancelaron, anoche me dijeron que para hoy ya podría salir pero ahora me dicen que tal vez el domingo o lunes”, dijo.

Por su parte, una de las guardias dijo que se tienen programados algunos vuelos a partir de las 16:00 horas de la tarde aproximadamente, pero que se estará informando al respecto en caso de ser así.

Del mismo modo, algunas aerolíneas informaron hoy que sus vuelos se reanudarán hasta mañana. Por medio de su página de Twitter la aerolínea Volaris escribió: “Reanudaremos operaciones de manera normal a partir del 7 de enero los aeropuertos de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Ciudad Obregón. Revisa tu correo electrónico para cualquier aviso y consulta el estatus de tu vuelo en https://volaris.com/flightstatus”.

Aeroméxico también publicó en esta misma red social. “A partir del 7 de enero, todos nuestros vuelos desde/hacia Ciudad Obregón, Culiacán, Los Mochis y Mazatlán operarán de manera normal. Puedes consultar el status de tu vuelo en http://viaja.am/3DXy22A y nuestras políticas de protección en http://viaja.am/3UYCT9Z”.

En el caso de la Central Camionera, personal confirmó que no se encuentran saliendo autobuses con destino al sur, entre ellos a Culiacán o Navojoa. Se informó que quienes tenían boletos adquiridos se están yendo a lista de espera para cuando se autorice nuevamente las salidas a dichos destinos.

Esta mañana, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano recordó que dichas restricciones se deben a la situación que se vive en Sinaloa, por lo que dependen de cómo se encuentre la situación allá; afirmó que en el caso de la Central Camionera “se está atendiendo bien a los afectados que tenían viajes pendientes y hasta se les proporcionó rosca de reyes. Seguimos reforzando la seguridad en el municipio”, dijo.

