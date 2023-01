Javier Lamarque pide no "caer en el pánico" por 'Culiacanazo'; ello tras quema de tráilers en Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Al ser cuestionado sobre los hechos ocurridos antier en la salida sur de Ciudad Obregón donde un tráiler fue incendiado y una persona quedó lesionada, en presunta respuesta al denominado ‘Culiacanazo’ (la recaptura de Ovidio Guzmán), el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano pidió a la ciudadanía “no caer en el pánico”.

El munícipe expresó su reconocimiento a los elementos de las corporaciones de los diferentes niveles de gobierno encargados de la Seguridad Pública de Cajeme; asimismo afirmó que desde antier se desplegó un operativo especial en puntos estratégicos, mismo que seguirá durante los próximos días.

Llama a la paz

Primero que nada yo quiero reconocer la labor de las corporaciones que prestan apoyo en el municipio, las Policías, Guardia Nacional, Sedena y Marina, lograron garantizar la paz. Hubo ese accidente fuera de la ciudad, no fue en gran proporción pero un tráiler fue incinerado y una persona lesionada, afortunadamente no pasó de ahí. De igual forma se atiende una alerta de seguridad para evitar que haya accidentes por esta situación que se presentó en Sinaloa, lo que pedimos es que se mantenga la paz y no se genere pánico”, mencionó.

Sobre si dichas acciones presuntamente por parte de la delincuencia fueron en respuesta a la captura de Ovidio Guzmán, el alcalde mencionó que “nosotros presumimos que sí, pero no podemos asegurarlo porque aún analiza el dictamen de investigación la Fiscalía”.

Para finalizar, habló sobre los cierres de algunos comercios grandes a tempranas horas. “Yo respeto las acciones que ellos tomaron, lo que yo comento es que no debe de generarse pánico, los delincuentes quieren pánico porque con ello presionan y chantajean”.

Fuente: Tribuna