Resarcen el fracaso de Alfonso Durazo en el 'Culiacanazo'; detienen a Ovidio Guzmán

Culiacán, Sinaloa.- Poco más de 3 años después del 'Culiacanazo', el operativo fallido encabezado por Alfonso Durazo entonces titular de Seguridad, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ha capturado finalmente a Ovidio Guzmán López, hijo de 'El Chapo', en Jesús María, una pequeña sindicatura en la sierra de Culiacán, Sinaloa.

Su captura se dio por la madrugada mediante un operativo terrestre en el que participaron elementos de la Sedena, la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cenfi), a palabras del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, fue producto de seis meses de investigación.

Para la captura del capo, uno de los objetivos principales del gobierno de Estados Unidos, las fuerzas mexicanas establecieron un perímetro de seguridad previo a la intervención de un convoy donde viajaba 'El Ratón' y cuando los tuvieron en la mira se les pidió que se entregaran, pero estos presentaron resistencia.

Sandoval señaló que ante el ataque la Guardia Nacional respondió repeliendo hasta que los sospechosos comandados por Ovidio Guzmán, líder de Los Chapitos o Los Menores, se rindieron. La penosa imagen del 17 de octubre de 2019 con Durazo explicando la situación, no se volvió a repetir.

Ovidio 'N', como el gobierno le llama, fue trasladado de forma inmediata a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. "Cabe hacer mención que esta detención representa un golpe contundente a la cúpula del poder del Cártel del Pacífico", destacó Luis Cresencio.

"No venimos a ganar la guerra"

A diferencia de Alfonso Durazo, Rosa Icela Rodríguez lleva ya, sin mayores aspavientos, dos capos en la bolsa bajo su gestión, 'El Ratón' y Caro Quintero. En un corto mensaje, la sucesora de el de Bavispe en la Secretaría de Seguridad compartió que la estrategia del Gobierno Federal se encamina a la construcción de la paz.

"No venimos a ganar la guerra, venimos a construir la paz", sentenció la funcionaria al informar del operativo para la captura y pedir a la población informarse mediante medios y plataformas confiables para no generar rumores en torno al operativo.

El Gobierno Federal logra recuperarse políticamente de aquel jueves 17 de octubre de 2019, un día negro para Culiacán, pero Alfonso Durazo no. El exsecretario de Seguridad Pública y hoy gobernador de Sonora, estará marcado por el fallido operativo donde, bajo su mando, doblaron las manos y el hijo de 'El Chapo' tuvo que ser liberado ante la presión del Cártel de Sinaloa.

El 'Culiacanazo', herida eterna del gobernador

A principios de octubre 2019, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuyo titular era Alfonso Durazo, afinaba detalles para el primer gran operativo de captura contra un líder criminal en el sexenio: irían por Ovidio Guzmán, hijo del mítico Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera, ubicado en Culiacán.

En un intento de ganar legitimidad en el cargo, pues su designación siempre fue vista con recelo por los mandos militares, Durazo planteó la posibilidad de detener al más locuaz de los herederos del narco.

El resultado es conocido por todos: lo que habría de ser un hecho para presumir y legitimarse terminó en vergüenza; llamado jueves negro o 'Culiacanazo', el 17 de octubre de 2019 acabó por significarse como símbolo de incompetencia por parte del hoy gobernador de Sonora.

Los comandos enviados a la captura dieron con el paradero de Ovidio, al cual detuvieron, pero no contaban con la brutal agresividad con la que el Cártel de Sinaloa respondería a la afrenta.

Con la población a merced de los sicarios, que realizaron agresiones y actos de narcoterrorismo por toda la ciudad, las fuerzas federales recibieron la orden de liberar al capo y abandonar la capital sinaloense. Durazo no tuvo más opción que reconocer su derrota: "al verse rodeados por una fuerza mayor y el despliegue de agresión, y al no haberse conseguido una orden de cateo se ordenó al personal abandonar el inmueble y se ordenó desactivar el dispositivo (…) propiamente (Ovidio) no estuvo formalmente detenido", dijo el entonces secretario.

Después, los videos desmintieron a Durazo: Guzmán sí estuvo en manos de las fuerzas federales, incluso ordenó a sus comandos frenar la violencia desatada, idea rechazada por sus hermanos, que al final lograron que el gobierno doblara las manos.

Alfonso Durazo cuando se desempeñaba como titular de Seguridad Nacional

En este contexto, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, se deslindó tanto del operativo fallido como del mismo Durazo, señalando con claridad que "los elementos que participaron en el operativo lo hicieron de forma precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus superiores, es decir, del Gabinete de Seguridad".

Desesperado por controlar la ruptura entre Sandoval y Durazo, el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió la responsabilidad de lo que ocurrió en ese jueves que acabó con una mancha indeleble para su gobierno. Ya era tarde.

