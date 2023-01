Abarroteros del Puerto aseguran que 'subirán' productos del 20 al 30%

Guaymas, Sonora.- Abarroteros del Puerto se preparan para el aumento de precios con la llegada del 2023 decenas de productos de la canasta básica subirán, siendo durante el primer bimestre del año cuando se registra el mayor incremento en los alimentos y materias primas.

Miguel Ramos, propietario de un ‘changarro’ detalló que en los últimos años ha intentado absorber lo más que puede la inflación para no afectar a sus clientes, quienes por la ubicación de su pequeño comercio son la mayoría gente de escasos recursos.

Todos los precios para el día último de este mes de enero, es cuando empiezan a moverse todos los precios, pero si se espera un aumento grande de un 20 a un 30 porciento dijeron todos los proveedores, entre más volumen compre uno pues más precio, para tratar de que les rinda el dinero porque si no ya no alcanza, si no rinde de todos modos", precisó.