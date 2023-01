"Están involucradas en el crimen", responde secretario de Seguridad en Cajeme sobre mujeres asesinadas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Al ser cuestionados sobre las personas del sexo femenino que han sido asesinadas en lo que va del presente mes en Cajeme, las autoridades municipales defendieron que la mayor parte de las víctimas se encuentran presuntamente implicadas con la delincuencia, razón por la que no pueden perseguirse estos casos como feminicidio, hasta que la Fiscalía lo determine.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz, explicó que la mayor parte de las víctimas, incluidas mujeres, suelen estar vinculadas de alguna manera al consumo de drogas en las investigaciones que se llevan a cabo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

Hay personas del sexo femenino que han estado participando, siendo de alguna u otra forma vinculadas con estas actividades delictivas. Se presume que la mayoría de las víctimas son generalmente consumidoras de droga, ya la Fiscalía determina qué participación han tenido estas personas”, dijo el funcionario.

“Ligera” alza

Asimismo, afirmó que los homicidios en el municipio han mostrado un incremento durante el inicio de este año. “Efectivamente se acrecentó un tanto el tema de los homicidios en el municipio, en donde como bien lo hemos mencionado la mayor parte de las víctimas han estado involucradas con el crimen”, informó.

Para finalizar, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano reiteró que aproximadamente el 97 por ciento de las víctimas del sexo femenino y masculino que son asesinadas en el municipio suelen estar presuntamente involucradas en estas actividades.

“Sobre todo suelen estar relacionadas con el consumo y también con la venta de drogas. Quiero ser muy enfático en decir que no se pueden perseguir en un inicio todos los asesinatos de mujeres como feminicidios, pues hasta que no lo defina la Fiscalía no podremos saber si se trata de un feminicidio o de un homicidio vinculado con el tráfico o consumo de drogas, dado que por lo general se encuentran expedientes de consumos de drogas e ingresos a Ceresos vinculados con esta actividad, siendo presuntamente involucradas”, expresó.

Cabe señalar que hasta la publicación de esta nota en el municipio ya se había registrado 20 víctimas de la violencia, de las cuales 4 pertenecen al sexo femenino.

