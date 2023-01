Gobierno de Alfonso Durazo se llena de asesores y gasta miles de pesos en sueldos

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Un asesor se define como aquella persona que es experta en un campo determinado y ayuda, en teoría, a que el gobierno que lo contrató sea mejor para la ciudadanía. Independientemente del color, todos los políticos los emplean, el problema es cuando lo hacen sin transparentar quiénes o cuántos son, más cuando se presume de austeridad.

Y es que precisamente el Gobierno de Sonora, liderado por Alfonso Durazo Montaño, está gastando cientos de miles de pesos en distintos asesores que provocan que en lugar de disminuir la burocracia se incremente la nómina y el gasto social, aunque el discurso oficial sea "máxima austeridad2 en el gasto corriente.

TRIBUNA revisó las nóminas del gobierno donde encontró que en la oficina de 'gubernatura', donde opera el gobernador, hay siete asesores que cuestan al mes 209 mil 054 pesos y 99 centavos netos. Si se toma en cuenta los impuestos de esos sueldos, los cuales paga el gobierno, el gasto sube a 314 mil 133 pesos y 51 centavos brutos por mes.

Entre esos puestos hay cuatro que son 'Abogado de asesoría jurídica', uno más que es 'Jefe de departamento de asesoría jurídica' y otros dos que son descritos como 'Asesor de gobernador'. De los dos últimos mencionados, destaca el nombre de Mario Alberto Campa Molina, quien en su denominación del cargo dice 'Coordinador ejecutivo de administración'.

Campa Molina es un conocido economista y líder de opinión que tiene frecuentes participaciones en medios de comunicación locales y nacionales, en sus entrevistas jamás se ha presentado como funcionario público, sino como líder de opinión, es decir sin transparentar su relación con el gobierno, como debería de ser al ganar del erario público.

Mario Alberto es también una de las personas que participó en el libro Sonora 2021: Propuestas para su transformación, presentado por Alfonso Durazo cuando aún era precandidato a la gubernatura, por lo que su cercanía con el mandatario estatal y su afinidad con la Cuarta Transformación no son un secreto.

Este personaje es quien más gana de todos los asesores de la oficina de 'gubernatura' con un sueldo bruto de 90 mil 962.11 pesos y 57 mil 275.59 pesos netos por mes. TRIBUNA contactó al economista para conocer su postura y tener una explicación más detallada de su puesto, Campa Molina se limitó a responder que su relación con el Gobierno del Estado había terminado en diciembre al presentar su renuncia y que por tanto no tenía más que agregar.

También dijo que la información (o sea las nóminas) estaba desactualizada, lo que es cierto, pues el gobierno de Durazo Montaño no está cumpliendo con la Ley de Transparencia al no actualizarlas. Al no estar actualizadas, TRIBUNA no pudo comprobar qué la relación de Campa Molina con el gobierno haya terminado, lo que se sabe es que su alta fue en el 16 de febrero de 2022, es decir habría trabajado de febrero a diciembre tiempo en el que durante sus entrevistas él se presentaba como autónomo siendo funcionario.

El otro perfil que también aparece como 'Asesor del gobernador' es Judith Armenta Cota quien buscó en julio de 2022 la dirigencia estatal de Morena. Armenta Cota aparece en la nómina de 'gubernatura' con fecha del 01/07/22 al 30/09/22 con un sueldo de 89 mil 221.57 pesos brutos y 56 mil 270.44 pesos netos por mes.

Pero su nombre también aparece en la nómina del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) del 01/01/2022 al 31/03/2022 cuando tenía el puesto de subdirectora y ganaba 45 mil 405.36 pesos brutos y 39 mil 056.12 pesos netos por mes. De acuerdo con las fechas, Armenta Cota habría dejado de trabajar en el ISC para irse de asesora con el gobernador.

Poca claridad

En otras dependencias como Desarrollo Social, Economía, Secretaría de Gobierno, Contraloría y Hacienda también hay decenas de personas con un puesto de asesor en nómina, aunque la misma falta de transparencia del gobierno no permite aclarar cuál es verdaderamente su función, si es personal que atiende al ciudadano o son internos.

Crean una coordinación de asesores

En la página 37 del Proyecto de Presupuesto de Egresos 'Exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto Tomo I' se indica que este gobierno creará la 'Coordinación General de Asesores' cuyo gasto correrá a cargo de la dependencia Ejecutivo del Estado. A esta nueva oficina se le otorgará 8 mil 488,528 de pesos, los cuales no estuvieron presupuestados para 2022, es decir, es un gasto nuevo en asesores que no se transparenta y no queda claro quiénes o cuántas personas operarán.

