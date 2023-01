A un año de su construcción, Banco del Bienestar en Navojoa continúa en el olvido

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Pese a que hace más de 14 meses se terminó la construcción del Banco del Bienestar en Navojoa, el inmueble luce en competo abandono y sin una fecha exacta de arranque, lo cual, causa la molestia de los beneficiarios.

Debido a que la sucursal del Banco del Bienestar continúa inoperante, miles de adultos mayores, así como demás beneficiarios de los distintos Programas Federales, se ven obligados a aglomerarse en bancos, oficinas gubernamentales o plazas públicas para recibir el apoyo económico, ante las inclemencias del clima.

Obra en el olvido

Fue en el mes de febrero del año 2021, cuando Cabildo, en la administración de Rosario Quintero, aprobó la donación del terreno al Gobierno Federal, para la construcción de un Banco Bienestar, sin embargo, los trabajos iniciaron hasta el mes de junio, finalizando hasta el mes de noviembre del año 2021, con una inversión aproximada a los tres millones de pesos.

Hasta el momento, según la Secretaría del Bienestar en la Región del Mayo, la sucursal bancaria ubicada frente al Parque Infantil de Navojoa, a más de un año de su construcción continúa sin operar debido a la falta de equipo, como cajeros y personal laboral.

Jorge Taddei Bringas, delegado de los Programas Federales en Sonora, precisó que se espera que para el mes de julio de este año, los bancos del Bienestar en el Estado puedan iniciar sus operaciones.

Sin embargo, este retraso ha causado la molestia de los miles de beneficiarios, especialmente entre adultos mayores, quienes recientemente no han podido cobrar el pago de su pensión.

“Es una batalla no tener a donde ir a cobrar, ya fui a distintos bancos y no he podido cobrar la pensión, pese a que nos dijeron que el dinero caería este lunes. Ya nos urge ese banco, porque así no tenemos que estar haciendo fila en los cajeros con los demás usuarios, o incluso hay quienes cobran en la Plaza en pleno solazo”, indicó Alfredo Robles, beneficiario de la Pensión para el Bienestar.

Cabe señalar que actualmente Navojoa cuenta con un espacio que cumple con las funciones del Banco del Bienestar, ubicado sobre la Calle No Reelección, entre Hidalgo y Guerrero, en el centro de la ciudad, sin embargo, no cuenta con la opción de cajeros.

Fuente: Tribuna