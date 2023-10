Aplazan 1 mes juicio a estudiante del CBTIS de Guaymas; padre sostiene que es inocente

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- La presentación de pruebas ante el juzgado de juicios orales sobre el caso de Manuel Alejandro, estudiante del CBTIS 40, por presuntamente agredir con una navaja a un joven durante una riña que se presentó el pasado 22 de septiembre afuera del plantel, se aplazó 1 mes más ante el descontento de familiares.

Manuel Adrián Verdugo Rubio, padre de Manuel Alejandro, sostuvo que el pasado jueves 5 de octubre se tenía programada la segunda audiencia para la presentación en el juzgado, ubicado en Hermosillo, pero se aplazó para el 5 de noviembre.

Precisó que cuenta con varias evidencias para demostrar que su hijo no hirió a nadie y que no fue quien inició la agresión "por la cuestión de mi hijo que es menor de edad, pedimos, que para qué aplazarlo 1 mes, si ya traíamos todo para defendernos, entonces, la juez no quiso, se está basando a lo recabado por las autoridades".

El padre de familia espera presentar las evidencias en la audiencia programada para el 5 de noviembre, relatando que algunas evidencias que tienen las autoridades son las declaraciones de cuatro jóvenes que participaron en la pelea y que argumentaron que su hijo comenzó a buscarles pleito, pero "han escuchado nuestra versión y las pruebas que tenemos".

El pasado 30 de septiembre el estudiante del CBTIS 40 fue agredido por un grupo de jóvenes fuera de la escuela, fue presentado por su padre ante el Ministerio Público en las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora en Guaymas, actualmente Manuel Alejandro se encuentra recluido en ITAMA de Hermosillo, como medida tomada por las autoridades de Seguridad.

Tal situación fue rechazada por el padre del joven al encontrarse inconforme, al señalar que su hijo no agredió a nadie y mintieron las autoridades en su primer informe. Manuel Verdugo Rubio citó "claro que estoy en desacuerdo con la fiscalía (FGJE), con las decisiones que ha tomado, por falta de investigación, o sea están mal, es un trabajo mal y luego sale la vocera diciendo que ya esclarecieron el caso".

Fuente: Tribuna