Guaymas: Comerciantes piden frenar obra de avenida Serdán y posponerla hasta enero

Guaymas, Sonora.- Comerciantes y locatarios del mercado municipal 'José María Yáñez' solicitaron a las autoridades que la obra de modernización de la avenida Aquiles Serdán se posponga hasta enero de 2024, poniendo en riesgo la inversión que debe ejercerse hasta el 20 de diciembre del presente año.

En marzo se inició la obra de rehabilitación de la principal vialidad de Guaymas con una inversión de 119 millones de pesos, pero solamente se han avanzado tres cuadras del proyecto y los tramos de la calle 17 a la 20, aun no empiezan los trabajos, pero ante las ventas de fin de año, los comerciantes del la colonia Centro, se muestran inseguros que las obras terminen en diciembre y solicitaron a las autoridades se posterguen los trabajos hasta el próximo año.

Gregorio Jáuregui, locatario del viejo parián expuso que si los trabajos inician en los próximos días y cierran la avenida Serdán de la calle 17 a la 20, afectara de manera directa a los comercios aledaños y su economía.

Claro que no van a terminar, no deben iniciar los trabajos porque se van a retrasar y no existe seguridad que la constructora entregue la obra el 20 de diciembre", citó.