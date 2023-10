AMLO revela nueva información sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio: Crimen de Estado

Ciudad de México.- El mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) conoció a Luis Donaldo Colosio, el político mexicano que aspiraba a la presidencia de México en 1994, y que fue asesinado a sangre fría en Tijuana, Baja California. El actual jefe del Ejecutivo Federal confesó que tuvo la oportunidad de cenar con el aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) días antes de su muerte; con los años, llegó a la conclusión de que este homicidio fue un crimen de Estado.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de jueves 12 de octubre, el mandatario AMLO compartió que, días antes del asesinato de Luis Donaldo Colosio, tuvo la oportunidad de cenar con el aspirante a la presidencia en una vivienda de Las Lomas. Esto habría ocurrido el 21 de marzo del 1994; luego, el homicidio del priista se dio el 23 del mismo mes. Reveló que hablaron sobre política y economía, y que López Obrador le comentó la urgencia de cambiar la política neoliberal.

El presidente AMLO en su tradicional conferencia de prensa. Foto: Gobierno de México

Creo que pasó primero a Sonora, luego a Baja Sur, a La Paz, y de ahí a Tijuana y ahí lo asesinan. Me dolió muchísimo, porque imagínense, habíamos hablado de política, del por qué, me acuerdo bien, había que cambiar la política neoliberal, me acuerdo de una expresión cuando yo le estoy diciendo que la política neoliberal no es opción para el pueblo de México y que había que darle más importancia a la inversión pública y a la industria de la construcción, para reactivar la economía [...] Pero él ya estaba llevando en pensar acabo cambios de política económica", agregó.