Cobros de luz causan preocupación a los usuarios de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Los altos cobros de electricidad continúan siendo motivo de preocupación para los usuarios de la localidad, debido a que aún se reportan temperaturas de entre los 37 a 42 grados, factor que obliga a mantener encendidos los aparatos de refrigeración, causa que aseguran fue uno de los señalados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para justificar que los altos cobros en el pasado recibo, panorama que continúa vigente y que atemoriza por monto de la próxima factura.

Ciudadanos que en el último recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibieron cobros por encima de los 5 mil pesos han señalado incertidumbre sobre la cantidad a pagar el próximo recibo, recordando que, en algunos casos aun cuentan con convenios de pago pendientes.

Cabe recordar que, a partir del 31 de octubre de 2023, se suspenderá el Subsidio a la Tarifa de Verano (STV) de la CFE, por lo cual no se contará con el apoyo reflejado en las siguientes facturas, es decir que los precios por kilowatt-hora aumentará de costo.

Jimena Torres, ciudadana de la tercera edad, compartió que el pasado recibo pese a tener un consumo promedio histórico de 3 mil pesos en temporada de verano, este se duplicó al llegarle un cargo de 5 mil 580 pesos, es decir un 116 por ciento más de lo que percibe de su pensión del Programa Bienestar la cual asciende a 4 mil 800 pesos.

Aun no termino de pagar el convenio que me otorgó la CFE y ya tengo que preocuparme por el próximo recibo que estimo vendrá parecido al pasado y es que este año el calor no se ha ido y es imposible aguantarlo sin prender el aire acondicionado, otras veces los apagamos antes de la finalización del subsidio, pero ahora no se puede”, declaró.