Ciudad Obregón, Sonora.- Unidades en mal estado, largos lapsos de espera, rutas desactualizadas y falta de parabuses son algunas de las quejas que mantienen los usuarios del transporte urbano en el municipio a dos meses que el Instituto de Movilidad y Transportes para el Estado de Sonora (Imtes) anunciara una próxima implementación de un programa para reforzar el sistema de transporte urbano.



Desde el pasado lunes 28 de agosto, se contemplaba la llegada de 44 unidades a Cajeme para incrementar el número de camiones en servicio a fin de mejorar el servicio y pese que el Imtes señaló que arribaron algunas unidades, de acuerdo a los propios usuarios, la calidad del servicio no presenta mejoras.

Cajemenses da por malo el servicio del transporte público; están en mal estado

Zulema Reyes, estudiante señaló que es común esperar 40 minutos para que pase un camión: “el problema escala cuando oscurece, ya que, aunque sean las 7 de la tarde dejan de pasar o no terminan la ruta, porque no quieren entrar a ciertas colonias, y se suponía que con los nuevos camiones se iba a mejorar el servicio, pero las unidades que andan siguen igual, sin asientos, ni ventanas, además que muchos operadores no nos respetan la tarifa de estudiantes, ni los pasajes gratis”.

Armando Pedroza, ciudadano añadió que, si bien en las horas pico si pasan más seguido los camiones, después tardan hasta 40 minutos en volver a pasar.

Es un problema de hace años y los usuarios no vemos que haya avances al contrario cada vez están peor los camiones, hay camiones escolares adaptados para dar el servicio, y son incomodos al ser diseñados para niños, otros se van desbaratando, dan hasta lastima”, declaró.

Rigoberto Velarde, conductor de transporte público detalló que el incremento de los tiempos de espera se debe a que, derivado del mal estado de las calles, sobre todo en la zona sur de la ciudad se han reportado mayor desgaste en las unidades y no resulta rentable el meter más unidades.

El costo por viaje ya resulta inviable en ciertas horas del día, en las horas pico circulan las unidades en su totalidad, pero es verdad que se reducen a ciertas horas, para ahorrar diésel”, señaló.

