Diputada local denuncia ataques por parte del alcalde de Huatabampo, Juan Jesús Flores

Huatabampo, Sonora.- La diputada local, Sagrario Montaño Palomares, denunció que el presidente municipal de Huatabampo, Juan Jesús Flores Mendoza, utilizó recursos públicos para atacarla de manera personal, luego de que la legisladora solicitara al Congreso del Estado, reprobar la Cuenta Pública de la 'Tierra de Generales' por presuntas irregularidades que continúan sin solventarse.

Cabe recordar, que en días anteriores, el alcalde organizó una rueda de prensa para calificar de "irresponsables" las declaraciones de la congresista, además de arremeter en contra de su participación durante la administración anterior, cuando fungía como presidenta de DIF Municipal.

Invito al presidente municipal para que sea a los huatabampenses a quienes les tenga que rendir cuentas y que no actúe con esa forma tan irrespetuosa, utilizando recursos públicos para atacar de manera personal y grosera a una servidora, que en mi derecho como representante popular estoy ejerciendo, pudiéndose utilizar para darle cuentas a los ciudadanos a quien se debe", indicó Montaño Palomares.

La congresista aseguró que cuando habló del sobregiro presupuestal por 21 millones de pesos, el conflicto de interés al interior del Ayuntamiento, así como de otras observaciones a la Cuenta Pública 2022, es porque el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) así lo dictaminó.

Lo dejo claro, no me dejaré intimidar por un gobierno insensible y que no ha sido capaz de dar resultados reales, seguiré levantando la voz, seguiré señalando los actos de corrupción que están cometiendo y seguiré representando con mucho orgullo a los sonorenses, sobre todo a quienes viven en mi municipio de Huatabampo", puntualizó.