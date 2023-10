AMLO promete atender a enfermos por Río Sonora, se llegue a acuerdo con Grupo México o no

Ciudad de México.- Grupo México, la empresa responsable de la contaminación y daños ambientarles en el Río Sonora, ya buscó al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para acordar una mesa de diálogo y buscar soluciones. TRIBUNA te comparte todos los detalles. Ante esto, el mandatario tabasqueño se comprometió a apoyar a toda la gente que tiene problemas de salud en Cananea a causa de las aguas dañadas tras el derrame de hace nueve años.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de este miércoles 18 de octubre, el presidente AMLO se mostró contento al hablar del caso del Río Sonora, pues la empresa Grupo México ya habría enviado un escrito a la Secretaría de Gobernación (Segob) para acordar una mesa de diálogo. Por otra parte, ante la pregunta de cómo atenderán a la gente que tiene problemas de salud a causa de la contaminación en esas aguas, el mandatario aseguró que ese problema ya se está revisando, desde que inicio el Plan Integral de Atención a Cananea.

AMLO presentó el Plan de Justicia para Cananea en 2021. Foto: Internet

Es lo mismo, verlo integralmente [el problema de salud por contaminación en Río Sonora] esto tiene como antecedente el que fuimos a Cananea, hace como dos años y se inició un Plan integral para Bienestar de toda la población de Cananea y de la región, y hay el compromiso. Uno de los compromisos era atender lo de contaminación del Rio Sonora, por el derrame de la mina, y se ha estado trabajando en eso; se ha avanzado en otros aspectos pero en eso no se había avanzado lo suficiente porque se decía que ya estaba cerrado el caso, que ya se había cancelado el fideicomiso, todo esto demostró que no es así, que no se ha cerrado el caso", apuntó el presidente de México.