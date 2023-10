Grupo México busca diálogo con el Gobierno para atender contaminación en Río Sonora: AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La empresa Grupo México ha sido señalada como la principal responsable de la contaminación y daños ambientales que persisten en el Río Sonora, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitido el jueves 28 de septiembre. No obstante, la minera ya buscaría un acuerdo con el Gobierno Federal; así lo detalló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la conferencia 'mañanera' de hoy miércoles 18 de octubre, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano reportó que el pasado lunes, la Secretaría de Gobernación (Segob) recibió un escrito de Grupo México, en el cual se busca establecer una mesa de diálogo para atender varios asuntos, incluyendo la contaminación en el Río Sonora, la cual ocurrió en 2014, tras un derrame de sustancias tóxicas.

Grupo México busca diálogo con el Gobierno por Río Sonora. Foto: Internet

Antier llegó un escrito a la Secretaría de Gobernación de parte de Grupo México, con la intención de establecer un diálogo para atender varios asuntos y uno de ellos el de buscar una solución al problema de la contaminación del Río Sonora. Ellos pidieron que se instale una mesa para establecer un diálogo y hacer una revisión de los estudios que hizo la Secretaría del Medio Ambiente y poder remediar esta situación grave de contaminación del río", declaró AMLO en Palacio Nacional.

En esta misma intervención, declaró que Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, apuntó que Grupo México está en la "mejor disposición" para atender este problema en el Río Sonora, el cual ha perjudicado la salud de la población en Cananea. Asimismo, López Obrador mencionó que si bien estarían presentes la Segob y la Semarnat, también se llamaría a un representante de la comunidad afectada.

La secretaria de Gobernación les informó que hay la mejor disposición para que se lleve a cabo este encuentro, este diálogo, el tiempo que se requiera y desde luego que se va a invitar también a los representantes de la zona afectada del Río Sonora, pero esa es una buena noticia, porque el lunes [16 de octubre] manifestó la empresa que quiere abrir el diálogo y quiere que se busque una solución y que están ellos dispuestos a participar, entonces es un avanece", agregó el presidente de México.

El mandatario tabasqueño mencionó que, en caso de que no se llegue a un acuerdo, el Gobierno de México sí evaluaría cancelar las concesiones de Grupo México, no obstante, "pienso que sí hay opciones; sí existe voluntad de parte de la empresa; si se llevan a cabo acciones para limpiar el río, para potabilizar las aguas, para atender a los afectados, todo un plan, pero no simular, no lo que se hizo la vez pasada".

No se trata de cancelar concesiones, solamente que no haya disposición de la empresa, pero afortunadamente y esto lo celebro, el lunes buscaron ya un acercamiento para que se empiece a ver esto con la Secretaría del medio ambiente", declaró el presidente AMLO.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'