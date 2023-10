Inversión del Gobierno Federal en Sonora se concentra en yaquis; no concluirán proyectos

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- El Proyecto de Presupuesto de la Federación (PPEF) para 2024 contempla diez proyectos de inversión pública para infraestructura en Sonora, que será uno de los estados más beneficiados, aunque queda en discusión si realmente en lo que el gobierno federal quiere gastar coincida con las principales necesidades.

Además, lo que se pretende destinar está muy lejos de cubrir el costo que tendrán las obras, para las cuales la Federación estimó un gasto al anunciarla de 15 mil 820.7 millones de pesos… pero finalmente sólo destinará menos de la mitad. Si el PPEF se aprueba sin cambios, algo probable para lo que corresponde a Sonora, pues sus diputados y senadores no suelen intervenir para proteger sus intereses, los proyectos en el estado tendrían poco más de 7,235 millones de pesos.

Inversión federal va a los yaquis. Foto: Internet

La discusión también radica en que, de esa cantidad, 5,665 millones se destinarán sólo a dos proyectos, los cuales forman parte del Plan de Justicia Yaqui: el Abastecimiento de Agua Potable Intermunicipal y la Ampliación del Distrito 018. Para ambos proyectos, que se conforman por el acueducto que llevará agua desde la Presa Álvaro Obregón hasta las comunidades, así como del fortalecimiento y expansión del Distrito de Riego, la Federación proyecta un gasto total de 12 mil 403 millones de pesos.

Por tanto, para 2024 únicamente destinaría menos de la mitad de lo necesario, por lo que ambas obras no serán concluidas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador; tocará entonces a la próxima presidenta decidir su suerte. Que el recurso se concentre en estos proyectos no es sorpresivo, pues si algo ha pretendido para Sonora el gobierno de López Obrador, es satisfacer las demandas del pueblo originario, aunque eso implique descobijar otros aspectos fundamentales para la entidad.

Sin recursos

Pese a las urgencias que tiene el estado en cuestión de nuevas carreteras, infraestructura para la agricultura o mejoras en escuelas, no habrá dinero para ello.

Hospitales… después

Uno de las principales deficiencias que tiene Sonora está en la salud, pues durante muchos años apenas y se hicieron inversiones relevantes, además de construir nueva infraestructura. Ante tal coyuntura y debido a que toda la estructura de salud (personal, edificios y equipos) pasarán a manos del IMSS Bienestar, resultaba urgente invertir en varios hospitales y clínicas a lo largo y ancho de la entidad. Así lo prometió en su momento el mismo López Obrador.

Pero llegado el momento, lo cierto es que, salvo excepciones, no habrá tal. Al analizar los datos de Transparencia Presupuestaria que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se entiende que el gobierno federal dejará varios proyectos de salud en el tintero o con el dinero suficiente para apenas sobrevivir.

Por ejemplo, en el caso de la construcción de un área de quirófanos para el Hospital General 12 en Aguaprieta, de los 31.8 millones de pesos considerados, la Federación presupuestó cero; lo mismo con la remodelación de la Unidad Médica Familiar 55 en Cananea, en la que se invertirían 30.07 millones para mejorar el área de consultorios, pero finalmente no tendrá dinero destinado.

Luego, los casos más graves están en Guaymas y Ciudad Obregón, que no salieron bien paradas en el interés del centro del país. En el Puerto, no sólo no habrá recursos para el tan prometido nuevo hospital, sino que la ampliación y remodelación de la Clínica Hospital, a la que se le inyectarían 130.8 millones de pesos, únicamente tendrá 2.94, es decir, poco más del 2% de lo prometido.

A mediados de año, las autoridades de Guaymas aseguraron que habría recursos para llevar a cabo la tan necesaria obra, pero, salvo que existan de forma extraordinaria, pasará otro año sin cristalizarse. Por su parte, en Cajeme, la inversión que se realizará en la Unidad Médica Familiar 67, que se consideró costaría 206.6 millones, únicamente recibirá 8.2, es decir, alrededor del 4%.

En Navojoa la situación es diferente, pues si bien no se proyectaron los 2,126 millones necesarios para el nuevo hospital, sí se brindarán 1,478, prácticamente el 70%.

Fuente: Tribuna