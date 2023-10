Sindicato en Etchojoa denuncia adeudos por parte del presidente municipal

Comparta este artículo

Etchojoa, Sonora.- El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Etchojoa lanzó un pliego petitorio al alcalde Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, que en caso de no cumplir con lo acordado, se espera que los trabajadores pudieran irse a huelga.

A través de un oficio, Noel Alberto Cota Matuz, líder sindical, informó que parte de los rezagos que la administración municipal de Etchojoa tiene hacia sus trabajadores son la falta de pago correspondiente a 10 quincenas del retroactivo del aumento salarial, canasta básica y becas del año pasado, así como lo correspondiente a este 2023, de acuerdo a lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo.

Además, señaló que está pendiente la entrega de uniformes al personal sindicalizado, correspondiente a los cinco años de su administración, así como la falta de cuotas sindicales a partir de la segunda quincena de agosto a la fecha y que hasta el momento no se les ha otorgado los nombramientos al personal sindicalizado, basándose en el convenio laboral vigente, entre otros rezagos más.

“Actualmente suman 16 trabajadores sindicalizados que cumplieron el tiempo de su jubilación y no han podido acceder a ella. Le informo que algunas compañeras viudas no se les aplicó el aumento salarial de este año, el cuatro por ciento, además de que no se les paga el día 31 de cada mes”, se indicó.

El líder sindical puntualizó que existen casos de viudas, a quienes no se les ha pagado sus quincenas, por lo que se les canceló el servicio médico, atentando así en contra de sus derechos.

Por ello, se solicitó la intervención del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, para que los trabajadores no resulten afectados.

Fuente: Tribuna