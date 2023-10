Sonora: Usuarios urgen atención médica integral en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante el Proyecto de Presupuesto de la Federación (PPEF) para 2024, que contempla para Cajeme, la reducción de la inversión que se realizará en la Unidad Médica Familiar 67, inicialmente de 206.6 millones de pesos, únicamente recibirá 8.2, es decir, alrededor del 4 por ciento de lo previsto, usuarios de la unidad, urgen que se dé una atención integral en el lugar, al considerar que las instalaciones actuales no son las adecuadas.

Guadalupe Vega, usuaria de la institución señaló que esta se encuentra ubicada sobre la calle Tabasco a metros de la calle 200, lo cual sumado a que la unidad médica se localiza en una casa adecuada como oficinas, limita el acceso y estacionamiento en el lugar.

Derechohabientes

La mayoría de la gente que acudimos somos adultos mayores y el estacionarse siempre es un problema, aparte del caos vehicular que genera en el lugar por los que se quedan en doble fila para bajar a sus pacientes, pero también está el problema que los consultorios están en una segunda planta lo cual dificulta el acceso a todos los usuarios”, señaló.

Gerardo Ugarte, derechohabiente, agregó que aun cuando la atención por parte del personal es de calidad, las instalaciones no son las adecuadas. “Es verdad que si uno no puede subir las escaleras, el médico baja a atenderlo a uno, es notorio que no es la forma que debe de funcionar un centro de salud”.

Personal de la institución, refirió que desde hace un par de años se ha planteado la necesidad de cambiar la ubicación, lo cual aparte de dar un desahogo vehicular a la zona, permitiría contar con espacios mejor adecuados para la atención médica, pero por la falta de presupuestos no se ha podido concretar.

“Tanto el personal como los usuarios, considerábamos que con la inauguración de la nueva Unidad Médica Familiar 66 se tendría una mayor oportunidad de mejorar las condiciones de esta unidad, pero por lo que vemos en los presupuestos, difícilmente se podrá dar, pero mientras se dan las condiciones o no se den, tenemos que continuar brindando la mejor atención con lo que tenemos”, señaló un empleado de la institución quien solicitó omitir su nombre.

El pasado mes de junio Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comentó que además para mejorar la atención a los cajemenses se proyectaba la rehabilitación de la UMF número 67 de la calle Tabasco.

Fuente: Tribuna