Confirma Alfonso Durazo que Ganfeng Lithium tramitó amparo por cancelación de concesión

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó este lunes que la empresa china Ganfeng Lithium dedicada a la industria del litio a nivel mundial que decidió suspender sus operaciones en el Estado, tramitó un amparo contra el Gobierno Federal por la cancelación de nueve concesiones para la explotación y exploración del mencionado mineral en el municipio de Bacadéhuachi.

Cancelaron algunas de las concesiones efectivamente, esperemos que no, la empresa ex concesionaria en uso de sus derechos, ha interpuesto un amparo, esperemos que la justicia de la razón a la decisión del Gobierno Federal", dijo Durazo durante entrevista.

Asimismo, cuestionado a cerca de una posible afectación al Plan Sonora de Energías Renovables, el gobernador aseguró que no tendrá impacto alguno la cancelación de las concesiones a Ganfeng Lithium. "No impactará en Sonora y menos en el Plan Sonora porque el litio por ley es un recurso propiedad de la nación y estará al servicio de los objetivos del Plan Sonora", expresó.

Cabe recordar que hace solo unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó la revocación de las nueve concesiones para explorar litio al gigante chino Ganfeng Lithium, que operaba en Sonora, donde están las mayores reservas del mineral en el país.

Se está revisando porque las concesiones mineras se entregaban básicamente para la explotación de oro, de plata, de cobre, no de litio. Entonces por eso fue el decreto de nacionalización de litio y solo es este caso de esta minera de origen chino, que originalmente era de una empresa inglesa", declaró en su conferencia matutina.

Por su parte, el presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), Jaime Gutiérrez señaló que la cancelación de la concesión al yacimiento de litio a la empresa china es contrario a la ley porque no puede aplicarse de manera retroactiva la reforma a la Ley Minera. En agosto pasado, la Secretaría de Economía inició la cancelación de las concesiones, con la justificación de que en abril de 2023 entraron en vigor la reforma que da la exclusividad al estado para explotar el litio.

Sin embargo, el presidente de la Camimex expuso que esas concesiones se dieron con la legislación anterior, lo que significa que no pueden quitárselas a las empresas. Gutiérrez explicó: "Habrá que ver la validez de esa posible cancelación que todavía no se hace, que todavía está en desarrollo, porque la ley no se puede considerar retroactiva. No creo que sea posible que vayan a cancelar esas concesiones".

Fuente: Tribuna