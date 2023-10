Máquinas tragamonedas, en manos de la delincuencia organizada en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Comerciantes y tenderos del municipio de Cajeme señalan que debido a presiones de grupos del crimen organizado, se mantiene la presencia de máquinas tragamonedas al ser área de acceso para el narcomenudeo, esto aun cuando de acuerdo a la ley una máquina de apuestas instalada sin autorización de la Secretaría de Gobernación (Segob) supone un acto ilegal, la falta de acciones deriva en la proliferación de estos artefactos.



De acuerdo a la Dirección General de Juegos y Sorteos, estas máquinas son una fuente de corrupción de menores, al crear adicción que abre la puerta la delincuencia; asimismo según comerciantes de la ciudad, muchos de los lugares donde se tienen estas máquinas son generalmente operan como local de narcomenudeo.

El propietario de una tienda de abarrotes, quien solicitó omitir su nombre, compartió que si bien cuando inició el negocio la inversión para adquirir estas máquinas la realizó él mismo, con el tiempo descubrió que debido a que la mayoría de los usuarios son consumidores de sustancias ilícitas, el lugar se volvió un punto de reunión por lo cual optó por retirarlas.

Quise quitar las maquinitas, porque me tocaron varios ataques armados, venían a dispararles a los usuarios de estas, pero no pasaron ni 3 semanas cuando fui contactado por personas que se identificaron como parte de un grupo del crimen organizado, me 'sugirieron' que las volviera a poner, además me iban a surtir de pipas y hierba, a cambio iba a ser protegido y recibiría un apoyo por tenerlas en funcionamiento, y aunque no me amenazaron directamente si no accedía, opté por colocarlas de nuevo", declaró.