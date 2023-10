Sonora: Televisa se burla del 'erótico' error del alcalde de Huatabampo

Comparta este artículo

Huatabampo, Sonora.- La cadena de televisión nacional ‘Televisa’ a través de su programa de comedia con tintes políticos llamado El Privilegio de Mandar, realizó un ‘sketch’ especial por el mes de septiembre, recopilando los acontecimientos más chuscos durante el tradicional Grito de Independencia, donde el presidente municipal de Huatabampo, Juan Jesús Flores Mendoza, fue protagonista.

En el video, se observa al personaje ‘Carlos Salinas de Gortari’, interpretado por el actor, Eduardo España, burlarse del presunto error del alcalde Flores Mendoza durante la ‘noche del grito’ donde aparentemente mencionó en su arenga: “Viva el erótico pueblo de México”, en lugar de ‘heroico’.

“A mí me gustó lo que dijo en su grito el alcalde de Huatabampo, que México es un país erótico”, mencionó el personaje, a lo cual, el actor Claudio Herrera, interpretando a ‘Felipe Calderón’ remató diciendo, “¡Sí, y tiene razón! Si no, no seríamos tantos mexicanos”.

El video ya tiene más de 136 mil reproducciones a través de la red social en Facebook, por lo que algunos usuarios lo tomaron con humor, mientras que otros reprocharon que Huatabampo se haya convertido en burla a nivel nacional.

Cabe recordar que Juan Jesús Flores Mendoza fue víctima de fuertes memes a través de las distintas redes sociales e incluso salió en los noticieros nacionales más importantes de México, por lo que este resbalón no se le perdonó, tal y como ocurrió con el del 2022 cuando dijo "Viva José María 'Morales' y Pavón", en lugar de decir 'Morelos', a lo cual eso lo tacha de desconocer de historia de México.

Fuente: Tribuna