Ciudadanía navojoense, la más afectada por conflicto entre autoridades y trabajadores 

Navojoa, Sonora.- La disputa entre el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Navojoa y las autoridades, sin duda alguna representa afectaciones a la comuna así como a la propia ciudadanía, debido al paro laboral realizado el pasado viernes, así como la ausencia de contribuyentes a causa de las constantes manifestaciones.

A través de un comunicado, Miguel Lagarda Flores, secretario del Ayuntamiento, así como Edgar Álvarez Balderrama, secretario de Programación del Gasto Público, indicaron que hubo afectación a los servicios públicos, en trámites y procedimientos que se realizan dentro de la administración pública, entre ellas, las labores de recaudación.

Esto debido a que no se cobraron el impuesto predial, derechos, traslado de dominio, entre otros cobros, al no estar presente los trabajadores que tienen a su cargo esa función. Aunque no se especificó el monto de las pérdidas.

Se señaló que tampoco se pudieron prestar servicios sensibles para la comunidad, como son: las de atender el Centro de Atención a Niños en Situación del Albergue 'Caari Al Leiya', la distribución de desayunos escolares, la prestación de los servicios públicos, que son una demanda fundamental de la ciudadanía, así como actividades como el bacheo.

En este sentido nosotros consideramos que los trabajadores del Ayuntamiento deben de ser conscientes del enorme daño que se causa a las áreas que se tienen que atender diariamente", señaló Lagarda Flores.

En cuanto a la denuncia de hostigamiento, el funcionario municipal afirmó que se decidió sancionar a los trabajadores que abandonaron su puesto, debido a que el paro de labores no está legitimizado.

El hecho de que el viernes no se hayan presentado a trabajar los trabajadores sin una causa justificada por la ley tiene como consecuencia natural el que se proceda a descontar un día no laboral. El paro de labores no tiene una legitimación, no está contemplado como una acción legal para que la ejerciten los trabajadores", puntualizó.

Fuente: Tribuna