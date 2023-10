 Sindicato de trabajadores insinúa intento de soborno para detener su lucha en Navojoa

Navojoa, Sonora.- A casi 1 semana de manifestaciones, el Ayuntamiento de Navojoa no ha logrado acordar alguna solución para las demandas de sus trabajadores, no obstante, los golpeteos entre ambas partes, cada día escalan más, al grado de responsabilizar directamente al alcalde, Jorge Alberto Elías Retes, de cualquier percance que sufran.

"Tus intentos de difamación y desinformación no me intimidan en lo absoluto. Por el contrario, sólo confirman tu falta de argumentos para debatir el por qué te niegas a jubilar a los empleados. Deja claro que cualquier percance que suframos, tanto yo como mi familia, recae directamente en tus manos", indicó Ramón René García Vallejo, líder sindical.

Pero no sólo eso, García Vallejo insinuó que durante este movimiento sindical, el presidente municipal ha intentado sobornarlo, sin embargo, aseguró que no se dejará doblegar.

No podrás comprar mi integridad. Nunca me doblegaré por tu intento de soborno. Mi lealtad es a la justicia y a los trabajadores. He liderado el sindicato 24 años por el apoyo de la gente, y he pertenecido por 41 dentro del gremio, siempre con la frente en alto y de manera transparente. ¡No te equivoques, estamos aquí por el bien común!", puntualizó.